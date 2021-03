F1 : Haas, de plus en plus un cocktail americano-russe

Poursuite de la présentation des monoplaces 2021 avec aujourd’hui l’écurie américaine Haas toujours propulsée par le bloc Ferrari et qui accueille un nouveau duo de pilotes avec les jeunes débutants Mick Schumacher et Nikita Mazepin. Haas, qui a débuté en F1 en 2016, a terminé neuvième du dernier championnat avec trois petits points seulement mais l’on retiendra surtout de cette très modeste campagne le miracle Romain Grosjean qui a pu survivre à un terrible crash à Bahrain en parvenant à s’extirper des flammes.

La saison 2021 ne s’annonce pas facile pour les hommes de Gunther Steiner, le team Principal. Celui-ci en effet a admis que Haas n’allait pas faire évoluer la voiture après les premiers essais d’avant-saison à Bahrain. Ce fut déjà le cas l’an dernier avec la VF20 qui en était restée à soixante, septante pourcents de son potentiel. En cause à l’époque le Covid et ses implications financières. Haas préfère cette fois tout miser sur la révolution technique de 2022, espérant pouvoir tirer profit des nouvelles restrictions en matière d’utilisation de la soufflerie et du CFD. Avant-dernière du dernier championnat, Haas aura droit en effet à plus de temps d’utilisation que tous les autres, excepté Williams. Une saison de transition à l’horizon mais qui n’empêchera pas la formation américaine de rester à l’affût de la moindre opportunité de point, toujours utile au moment de la distribution du prize-money en fin d’année.

Les choses ne seront peut-être pas aussi négatives que cela si le département aérodynamique, un peu renforcé par du personnel Ferrari, parvient à bien négocier les modifications du règlement 2021. Le fait de pouvoir compter sur un nouveau groupe propulseur Ferrari devrait également soulager le team Haas, en tout cas par rapport à Williams. Haas maintient son partenariat technique avec Ferrari, utilisant le moteur, la boîte et toutes les pièces autorisées (non listed parts) de la Scuderia.

Le duo de pilotes sera le plus jeune du plateau : 44 ans à eux deux !. L’idée, c’est de les laisser grandir pendant un an avec le minimum de pression afin d’être prêt pour 2022. Bien sûr, quand on s’appelle Schumacher, on attire toujours les regards et le jeune Mick, souvent meilleur lors de sa deuxième saison dans une catégorie, devra apprendre à gérer l’exposition médiatique inévitable. Son sulfureux équipier russe, Mazepin, sous le feu des critiques pour un comportement inapproprié en dehors de l’enceinte des circuits fin de saison passée, aura lui aussi pas mal d’objectifs fixés sur lui. Pietro Fittipaldi, le brésilien qui avait remplacé Grosjean en 2020, restera pilote de réserve.

La VF-21 dévoilée ce matin arbore de nouvelles couleurs, celles du drapeau russe. Pas étonnant quand on connaît le nouveau sponsor-titre, le géant russe Uralkali appartenant… tiens tiens à Dmitry Mazepin, le paternel du pilote Nikita. Un pilote qui devra rouler sous drapeau neutre en raison de la décision de la Cour Arbitrale du Sport contre la Russie dans cette fameuse affaire antidopage. Schumacher et Mazepin présenteront un peu plus en détail leur nouveau bolide très peu de temps avant le début des essais d’avant-saison dans la pitlane à Bahrain.