F1 Esports Series : Tout se jouera à Interlagos (LIVE vidéo 20H30)

Il faudra attendre la douzième et dernière course pour connaître les vainqueurs de cette édition 2020 des F1 esports Series.

Après les épreuves de Suzuka et Mexico disputées hier, Red Bull s'est vu accroître son avance à hauteur de 39 points face à Alfa Roméo.

Il reste 44 points à engranger pour tenter d'inverser la tendance. Désormais favorite, la marque au taureau rouge semble en mesure de remporter les 750 K euros promis au vainqueur du championnat constructeur.

C'est pourtant une copie très éloignée de la perfection qui a été rendue par l'équipe Red Bull ce mercredi soir.



La situation au classement du championnat pilote n'a pas évolué au Japon. Chacun conserve sa place, mais les écarts ne sont plus les mêmes.

Marcel Kiefer s'est vu privé de la pole position à Suzuka après une annulation de son dernier tour chrono pour excès des limites de la piste.

Relégué en deuxième ligne, il cède sa place à son équipier Rasmussen. Ce dernier se voyant accompagné de Nicolas Longuet en première ligne.

Le français s'offrira la tête de la course dès la sortie du premier virage. Cette situation arrange bien les affaire du danois et sa Red Bull.

Avec sa stratégie peaufinée, c'est au 18e tour que Rasmussen récupérera l'avantage sur la Renault au prix d'un dépassement au bout de la ligne droite des stands.

Une manœuvre chirurgicale qui verra sa monoplace franchir la ligne d'arrivée avec une seconde pleine d'avance.



Notons la bonne surprise du jour, un nouvel invité sur la troisième marche du podium, l'italien Daniele Haddad qui offre à Racing Point son meilleur résultat.

Cette performance qui se transformera en deuxième place après que nous ayons appris dans la soirée le déclassement du Français. Jarno Opmeer est alors promu troisième de l'épreuve.

C'est toujours cela de récupéré pour Alfa Roméo...



À Mexico, la configuration du circuit a fait la part belle aux dépassements, croisements et passages à trois de front dans les "esses" du deuxième partiel.



Au départ, c'est la cohue... Tonizza et Rasmussen se frottent, se touchent et finissent par s'accrocher à l'abord de la première chicane.

Le danois poursuivra sa course tandis que l'italien devra retirer sa Ferrari bloquée en travers de la piste.

Derrière, un certain Brendon Leigh s'est rappelé au bon souvenir de ses rivaux, nous offrant une stratégie parfaite au volant d'une Mercedes agile.

Il décroche une deuxième place qui fera du bien au moral du Britannique.

Derrière Jarno Opmeer, qui arrache sa quatrième victoire de l'année, Rasmussen assurera le minimum syndical contrairement à son équipier dont les gommes se sont écroulées dans les derniers kilomètres, Marcel Kieffer n'a eu d'autres choix que de concéder de précieux points face à ses adversaires directs dont un certain Dani Moreno toujours aussi impressionnant avec sa Mclaren.



Vous l'aurez compris le spectacle s'annonce encore une fois incontournable sur la tortueuse et bosselée piste d'Interlagos. Le tracé José-Carlos Pace fera honneur à sa réputation, lui qui a couronné de nombreux champions ces dernières années.



Qui sera le grand vainqueur de cette aventure pas comme les autres en raison des conditions sanitaires ? La réponse ce soir sur Auvio avec un direct à suivre dès 20 h 30.