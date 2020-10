F1 eSports Series : Alfa Roméo domine le peloton (LIVE vidéo 20h30)

F1 eSport Pro Series - Course 1 - 14/10/2020 Nous sommes à l'aube d'une nouvelle campagne pour les F1 eSports Series. L'aventure débute ce mercredi soir sur les antennes de la RTBF. Vous expérimenterez un format revisité promettant un spectacle inédit. Les spécialistes soulignent la lisibilité offerte par la discipline au grand public via les efforts de Liberty média en dépit des conditions sanitaires. Il faudra se passer des installations de la "GFinity Arena" de Londres, habituel hôte de la compétition. Cette année voit l'introduction de nouveaux paramètres de courses permettant de se rapprocher de la réalité. Les qualifications se déroulant en direct et comme dans la réalité en trois phases distinctes Q1, Q2 et Q3. Les distances de courses seront augmentées à 35 % des tours pratiquées dans la réalité contre 25 % dans le passé. Le Sim Racing se pérennise au fil des éditions grâce à ses spécificités : la consommation de carburant, DRS, ERS, stratégie, luttes en piste et la constante recherche de la limite ... Les stratégies pneumatiques libérées et incertaines offriront des possibilités de résultats aux plus audacieux. Il est utile de rappeler qu'une direction de course humaine se chargera de compléter les rappels à l'ordre implémentés dans le jeu.