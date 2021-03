F1 : Encore 13 fois dormir…

Les trois seuls jours d’essais prévus cette année sont donc derrière nous. Qu’en retenir ?. Une première journée très venteuse avec même une petite tempête de sable à Bahrain et la Red Bull de Verstappen meilleur chrono du jour en 1.30.674. Une deuxième journée toujours assez venteuse avec la Mercedes de Bottas en haut de la feuille des temps en 1.30.289. La troisième et dernière journée s’est déroulée dans des conditions plus normales avec une jolie bagarre en fin d’après-midi, sous éclairage artificiel, avec les simulations qualifs et une fois encore la Red Bull de Verstappen la plus rapide en 1.28.960.

Quelques chiffres encore, le nombre de tours accomplis par tous les teams sur ces trois jours. Alpha Tauri et Alfa Romeo ont couvert 422 tours. Ferrari 403. Alpine 396. Haas 394. Williams 373. Red Bull 369. McLaren 328. Aston Martin 314 et fermant la marche, Mercedes 304 tours.

Quelles leçons tirer de tout cela ?. D’abord et avant tout qu’il faut rester très prudent et ne pas venir avec des conclusions trop rapides. Les conditions de piste, les programmes suivis par les uns et les autres, les quantités d’essence embarquées, les régimes moteur adoptés, la différence assez importante entre les spécifications de pneus font qu’il est très difficile d’être catégorique. Une grande question domine néanmoins toutes les considérations : Red Bull pourra ou non vraiment rivaliser avec Mercedes pour le titre mondial ? Red Bull a été devant Mercedes tout au long des trois jours mais il est illusoire d’imaginer l’équipe championne hors du coup. Les voitures sont globalement assez semblables à celles de la saison dernière mais il ne faut pas sous-estimer l’impact des ajustements réglementaires au niveau aérodynamique et les nouvelles gommes Pirelli plus lourdes et robustes.

Cela dit, Red Bull, qui traditionnellement débute lentement avant de revenir en cours de saison, semble cette fois enfin démarrer du bon pied et surfer sur la victoire au dernier GP 2020 à Abu Dhabi. Verstappen a reconnu qu’il avait connu sa meilleure avant-saison, sans vouloir endosser le rôle de favori. La RB16B est plus stable et moins capricieuse que sa devancière et le nouveau moteur Honda semble rapide et fiable. Ajoutez-y un nouveau venu, Sergio Perez, toujours en phase de découverte mais déjà bien dans le coup et l’on peut légitimement penser que cette fois Red Bull, avec deux voitures, va mener la vie dure à Mercedes.

Mercedes qui a connu son hiver le plus délicat depuis longtemps. Pas de panique mais le team a connu un souci de boîte le premier jour et Lewis Hamilton, peu coutumier du fait, a fait deux têtes à queue en trois jours, pointant une instabilité certaine sur l’arrière de sa W12. Les datas en conditions course révèlent qu’actuellement la Mercedes est derrière la Red Bull. Je rajouterais cependant que Lewis Hamilton n’a jamais été un grand fan des essais et que c’est lors des week-ends de course qu’il donne sa pleine mesure. Par ailleurs Mercedes, qui a encore droit à un filming day cette semaine, mettra certainement à profit les journées qui restent avant le premier GP pour affiner sa monture.

Derrière ces deux écuries, il est encore plus compliqué d’avoir un avis radical. Seule certitude, le milieu de peloton sera plus serré que jamais. McLaren qui dispose désormais du moteur Mercedes semble très bien dans ses papiers et a attisé la curiosité sur un nouveau diffuseur assez innovant. Alpine et Alonso ont accumulé les tours sans chercher les gros titres mais il n’y a a priori pas lieu de s’inquiéter. Alpha Tauri a étonné, Pierre Gasly très à l’aise a beaucoup tourné et son jeune équipier japonais a confirmé les commentaires élogieux à son sujet avec un deuxième chrono le troisième jour. Là aussi le bloc Honda semble être un nouvel atout. Ferrari semble mieux que la saison dernière à pareille époque, avec une meilleure vitesse de pointe et moins de traînée mais je serais surpris de voir les Rouges en tête de ce peloton, du moins en début de campagne. Reste Aston Martin, un peu l’inconnue. Vettel n’est pas encore à l’aise au volant de son nouveau bolide. Il reconnaît que certains soucis techniques l’ont privé d’un temps de piste bien nécessaire. Je pense pourtant que l’ancienne Racing Point aura son mot à dire cette saison.

Dans le troisième peloton, c’est Alfa Romeo qui a laissé la meilleure impression avec beaucoup de tours couverts. Williams me paraît mieux que l’an passé et Haas avec ses deux rookies risque de vivre une saison de transition un peu délicate.

En conclusion, je m’attends à une belle saison, disputée et plus indécise… à condition bien sûr que ce satané Covid nous lâche un peu les baskets et ne vienne pas trop bousculer le calendrier. Premier rendez-vous toujours à Bahreïn avec les qualifs et la course en direct sur Tipik (27 et 28/3) et toutes les plateformes de la RTBF pour vous faire vivre cela au mieux.