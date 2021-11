F1 Brésil : Suivez en direct les qualifications (LIVE vidéo 20h)

Vainqueur le week-end dernier au Mexique, Max Verstappen a encore grapillé quelques points sur Lewis Hamilton au championnat du monde. Le Néerlandais débarque donc au Brésil avec 19 points d'avance sur le Britannique.

A quatre courses de la fin de la saison, tout peut encore se passer et la troisième et dernière course sprint de la saison qui aura lieu samedi pourrait jouer un rôle important dans la course au titre.

Après Silverstone et Monza, c'est donc Interlagos qui voit les qualifications se dérouler le vendredi.

Annulé la saison dernière, le GP d'Interlagos avait vu Max Verstappen s'imposer en 2019 alors que Lewis Hamilton avait écopé d'une pénalité après un accrochage avec Alex Albon.

Le Britannique a donc une revanche à prendre mais surtout des points à rattraper sur son rival néerlandais ce week-end.

Chez les constructeurs, McLaren a perdu sa troisième place au profit de Ferrari au Mexique et reviendra donc à l'abordage à Interlagos où l'écurie était montée sur le podium en 2019 avec Carlos Sainz ... désormais chez Ferrari.

Ce Grand Prix du Brésil promet donc du suspense et ça commence dès ce vendredi avec les qualifications à suivre dès 20h sur Tipik.