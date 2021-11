F1 Brésil : Hamilton s'offre la pole de la course sprint qualificative devant Verstappen - Formule... Les pilotes de Formule 1 s'affrontaient ce vendredi soir lors des qualifications pour la course sprint du Grand Prix du Brésil, 19e manche du championnat du monde. Et c'est Lewis Hamilton (Mercedes) qui s'élancera en pole de cette course sprint après avoir réalisé le meilleur chrono sur l’Autodromo José Carlos Pace à Interlagos, près de Sao Paulo. Le Britannique, avec son nouveau moteur, a devancé son grand rival Max Verstappen et son coéquipier Valtteri Bottas, qui partiront respectivement en deuxième et troisième position. Sergio Perez (Red Bull) et Pierre Gasly (Alpha Tauri) complètent le top 5. Si Hamilton s'est montré le plus rapide ce vendredi, rien n’est encore fait pour la pole position du GP dimanche, qui se jouera lors de la course sprint qualificative, samedi à 20h25. Cette course est bien entendu à suivre en direct sur Tipik et Auvio. Pour rappel, les trois premiers pilotes marqueront des points (3, 2, 1).