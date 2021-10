Extreme E : Le Rosberg X Racing, Molly Taylor et Johan Kristoffersson remportent l'Island X Prix de Sardaigne

Sébastien Loeb convaincu par l'Extreme E et l'électrique : "J'y pense aussi pour ma voiture de... Sébastien Loeb, neuf fois Champion du Monde des Rallyes, a découvert il y a quelques mois l'Extreme E, la première compétition réservée aux SUV électriques. Ce touche-à-tout du sport automobile disputera ce week-end l'Island X Prix en Sardaigne - à suivre en direct vidéo sur Auvio dimanche à partir de 17H - et a accepté, en marge de la course, de répondre à quelques-unes de nos questions.