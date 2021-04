Extreme E : Le Desert X Prix, avec Sébastien Loeb et Carlos Sainz, en direct vidéo (LIVE 12H)

Ce week-end, une nouvelle discipline a vu le jour : l'Extreme E, qui se présente comme une odyssée réservée aux SUV électriques, et prêt à casser les codes de la course automobile... Ce dimanche, nous vous proposerons de vivre, dès midi, le Desert X Prix en direct vidéo sur Auvio !

►►► À lire aussi : L'Extreme E et ses Champions du Monde sur la RTBF

►►► À lire aussi : Des tonneaux et une bagarre entre les teams Rosberg et Hamilton

Au départ, neuf équipes de deux pilotes, un homme et une femme, qui disposent toutes de la même voiture : l'Odyssey 21, un SUV électrique de 400 kW (550 chevaux) et de 1780 kg, qui peut atteindre les 100 kmh/h en 4.5 secondes.

Les pilotes, parlons-en : Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Jenson Button, Mattias Ekström, Stéphane Sarrazin, Jamie Chadwick... Chaque équipage est constitué d'un homme et d'une femme qui se relaieront lors de chacune des courses (deux tours de "circuit" de neuf kilomètres, un pour chaque pilote de l'équipe) au programme du week-end.

Jenson Button a d'ailleurs, comme deux autres Champions du Monde de Formule 1, Lewis Hamilton et Nico Rosberg, créé sa propre équipe d'Extreme E. C'est ainsi que nous retrouverons au départ les SUV des équipes JBXE, X44 et Rosberg X Racing.

Cette semaine, c'est le Desert X Prix, à Al-Ula, en Arabie Saoudite, qui ouvrira la saison d'Extreme E. Suivront l'Ocean X Prix, au Lac Rose (Sénégal), les 29 et 30 mai, l'Arctic X Prix, au Groenland, les 28 et 29 août, et le Glacier X Prix, sur l'Archipel de la Terre de Feu (Argentine), les 11 et 12 décembre.