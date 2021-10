La quatrième manche de la saison inaugurale du championnat d'Extreme E se déroule ce week-end en Sardaigne, sur le terrain d'entraînement militaire de Capo Teulada. Suivez la finale en direct vidéo dès 17H !

Après les victoires du duo Molly Taylor - Johan Kristoffersson (Rosberg X Racing) en Arabie Saoudite et au Sénégal, c'est l'équipage Andretti United composé de Catie Munnings et de Timmy Hansen qui s'est imposé au Groenland lors de la troisième et dernière épreuve disputée en août dernier.

L'équipe X44 créée par Lewis Hamilton, qui a confié son SUV électrique à Cristina Gutierrez et Sébastien Loeb, débarque en Italie avec un sentiment de revanche, puisque sans une crevaison, c'est sans doute cet équipage qui aurait remporté l'Arctic X Prix.

Cette première saison d'Extreme E se terminera en Grande-Bretagne avec le Jurassic X Prix, programmé les 18 et 19 décembre.