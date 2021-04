After Quali, here's how they stand:



To Semi-Final 1 (Top 2 Progress to Final)

1️⃣ X44

2️⃣ Acciona Sainz

3️⃣ RXR



To Crazy Race (Winner Progresses to Final)

4️⃣ Andretti United

5️⃣ Hispano Suiza Xite

6️⃣ JBXE



To Shootout (No Progression)

7️⃣ SEGI TV CGR

8️⃣ ABT CUPRA

9️⃣ Veloce Racing pic.twitter.com/qMVxiyKnN6