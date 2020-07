eSports WTCR : Il faudra frôler avec les limites à Ningbo !

La Peugeot 308 TCR d'Aurélien Comte - © WTCR

Il faudra frôler avec les limites à Ningbo ! - Round 4 - Ningbo - 05/07/2020 Mis en place comme une mise en bouche pour la saison 2020 de la coupe du monde des voitures de tourisme, le quatrième rendez-vous de ce championnat virtuel s'installe sur le moderne et technique tracé chinois de Ningbo. Toujours disputée sur Raceroom par les seize pilotes officiels de la discipline, cette compétition s'avère être aussi relevée que dans le monde réel. Après six courses disputées lors des trois premiers meetings, il est désormais aisé de mentionner les hommes forts qu'il faudra compter dans la lutte pour le titre. Aux avants postes depuis un mois, Esteban Guerrieri (99 pts) se voit régulièrement malmené par Mato Homola (95 pts) et sa Hyundai et l'équipier de ce dernier, Norbert Michelisz (89 points). Si les trois pilotes semblaient partis pour la gloire, c'était sans compter sur Yann Ehrlacher. Le pilote français de la Lynk&Co s'est réveillé au Slovakiaring ce qui l'a propulsé au troisième rang du classement provisoire à égalité avec le champion du monde en titre.