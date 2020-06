eSport WTCR- Direction le tourniquet du Hongaroring !

Après l'Autriche, le championnat eSport WTCR s'installe en Hongrie pour les troisième et quatrième course de la saison.



Si les deux affrontements d'une durée de douze minutes promettent de nombreuses bagarres et de faibles écarts, les compétences nécessaires à chaque pilote pour se mettre en avant sur le tourniquet du Hungaroring seront bien différentes de qui a été montré jusque ici.

Un dessin qui offre une physionomie pouvant être qualifiée de parfait opposé au Salzburgring visité dimanche dernier.



Sans trop s'avancer, il est certain que les avants postes seront occupés par : les Hyundai i30 de Michelisz & Homola, les Seat Cupra de l'Espagnol Azcona (Seat Sport) et du Hongrois Boldizs (Zengo).

L'Argentin Esteban Guerrieri devra confirmer qu'il est l'homme de ce début de saison, l'actuel leader du classement avec 36 points se présente comme un candidat à la victoire au volant de sa Honda Civic, particulièrement à l'aise sur les relances et les virages serrés.



Derrière, les pilotes les plus expérimentés dans la vraie vie souffrent de leur manque d'adaptation et de pratique.

On déplore régulièrement la présence d'Yvan Muller, Ted Bjork ou Andy Priaulx en queue de peloton.

N'oublions pas Niels Langeveld, le néerlandais sur la seule Audi Belge (ComtoYou Racing) ayant endossé le rôle du "trouble-fête" à Salzbourg.



La super-pôle et la grille inversée seront deux éléments à appréhender de manière réfléchie et calculée, car il existe peu de possibilités de dépasser sur ce tortueux circuit.

Nous comptons sur les seize acteurs pour assurer un spectacle où la philosophie du "pousse toi de là que je m'y mette" devrait être monnaie courante lors des freinages et attaques.