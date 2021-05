Enorme frayeur pour un pilote en Indycar : "Un pneu est tombé du ciel" (vidéo)

Ce dimanche avait lieu la 105e édition de l’Indianapolis 500, la plus ancienne course du monde. Si la course a été relativement calme avec seulement deux drapeaux jaunes brandis, Conor Daly a eu la peur de sa vie.

Graham Rahal, alors en très bonne position, sort des stands au 118e tour. Manque de chance, la roue arrière gauche de sa Dallara DW12 est mal fixée. Le pilote libanais foudroie le mur alors que sa roue rebondit sur le circuit. Pour éviter l’accident, Conor Daly prend l’intérieur de la route jusqu’à ce que le pneu du malheureux Rahal lui arrive droit sur l’avant de sa voiture.

Plus de peur que de mal pour le pilote américain qui a déclaré après cet incroyable course : "Un pneu est tombé du ciel, ruinant notre journée. Je ne l’ai même pas vu jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Nous avons de nombreuses raisons d’être fiers aujourd’hui".

Finalement, c’est le Brésilien Helio Castroneves (Meyer Shane Racing) qui s’est imposé, remportant l’épreuve pour la quatrième fois de sa carrière.