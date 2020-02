Enduro du Touquet :Histoire du mythe et Aventure du belge Jeffrey Dewulf - © DENIS CHARLET - AFP

Enduro du Touquet : Histoire du mythe et Aventure du belge Jeffrey Dewulf - Enduro Moto - 09/02/2020 45 ans d’histoire. Pas la moindre amorce d’un essoufflement ! L’enduro des sables créé par Thierry Sabine en 1975 (le créateur aussi du Dakar 1978-79) rayonne. La Fédération Motocycliste Internationale envisagerait même la création d’un championnat du monde de courses sur sable. Avec le Touquet en apothéose ! Une histoire passionnante dans laquelle nous nous sommes replongés tout en suivant uniquement le week-end du pilote belge candidat à la victoire, Jeffrey Dewulf. Au fil du reportage, nous mesurons les caractéristiques uniques de cette course en rencontrant le charismatique Adrien Van Beveren (3 succès) ou le recordman de victoires (7) Arnaud Demeester. Meilleur moment : lorsque 1255 motos déboulent au loin à 160 km/h sur la plage vers notre caméra tel un essaim de bombardiers. Le grand frisson ! L’émotion forte aussi, celle de Jeffrey Dewulf sur ce Touquet 2020. C’était seulement sa troisième participation, et quelque chose nous dit qu’il se rapproche de son rêve !