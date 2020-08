Ducati et KTM en forme après les premiers essais libres au GP de Styrie, Zarco présent dès samedi

Les premiers essais libres du Grand Prix de Styrie de MotoGP annoncent un duel entre Ducati et KTM pour les qualifications puis la course dimanche, les machines autrichiennes prenant un léger avantage vendredi.

Si ce sont les Ducati de Jack Miller et Andrea Dovizisio qui ont mené la danse le matin, Pol Espargaro a remis les pendules à l'heure l'après-midi en réalisant le meilleur temps devant les motos italiennes.

Le pilote français Fabio Quartararo (Yamaha-SRT), actuel leader du championnat du monde, n'a pour sa part effectué que le 14e temps.

L'autre pilote français engagé en MotoGP, Johann Zarco (Ducati-Avintia), opéré mercredi du scaphoïde droit, n'est pas entrée en piste vendredi mais sera présent dès samedi pour les essais et dimanche pour la course. Il devait attendre l'avis d'une commission médicale pour courir. Celle-ci a émis un avis favorable ce vendredi soir. Il a également été sanctionné pour "pilotage irresponsable" après son accrochage dimanche dernier lors du GP d'Autriche avec Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et devra prendre le départ de la prochaine course à laquelle il participera de la voie des stands.

Plusieurs pilotes blessés lors des dernières courses ne participent à l'épreuve de Styrie dont l'Espagnol Marc Marquez, tenant du titre et sextuple champion du monde, ainsi que l'Italien Francesco Bagnaia.

Classement combiné des deux premières séances d'essais libres du MotoGP de Styrie disputées vendredi sur le circuit de Spielberg (4,318 km):

1. Pol Espargaro (Esp/KTM) 1.23:638

2. Jack Miller (Aus/Ducati-Pramac) à 0.221

3. Andrea Dovizioso (Ita/Ducati) à 0.225

4. Miguel Oliveira (Por/KTM-Tech3) à 0.260

5. Takaaki Nakagami (Jap/Honda-LCR) à 0.266

6. Joan Mir (Esp/Suzuki) à 0.269