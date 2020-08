Du changement dans le calendrier F1 : il y aura bien 17 Grand-Prix !

On en parlait depuis plusieurs jours, cette fois c’est officiel. La saison 2020 comprendra finalement 17 Grand-Prix. S’ajoute aux 13 rendez-vous déjà connus le retour de la Turquie à Istanbul dont la dernière apparition au calendrier date de 2011. Ce GP est prévu le dimanche 15 novembre. Puis cap sur les Emirats arabes et le Moyen Orient. Deux GP à Bahrain, le dimanche 29 novembre et le dimanche 6 décembre. Probablement sur 2 configurations de circuit différentes. On enchaînera avec un troisième GP en 3 semaines avec le bouquet final de la saison à Abu Dhabi le dimanche 13 décembre.

Cela fera donc 17 courses disputées, largement de quoi attribuer un titre de champion du monde même si le nombre initial était de 22 GP. Dans les conditions que l’on connaît, parvenir à organiser 17 épreuves est une fameuse performance. L’Amérique et l’Asie ont dû déclarer forfait mais l’Europe et surtout d’anciens tracés tombés en disgrâce, sont venus à la rescousse. Les dirigeants de la F1 n’excluent pas non plus un retour progressif et mesuré de spectateurs.

