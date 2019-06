Dries Vanthoor et Frédéric Vervisch s'imposent aux 24 Heures du Nürburgring

Doublé belge ce dimanche aux 24 Heures du Nürburgring, en Allemagne, avec la victoire de l'Audi de Dries Vanthoor/Frédéric Vervisch/Frank Stippler/Pierre Kaffer (Bel/Bel/All/All) devant la Porsche 911 GT3 R de Laurens Vanthoor/Kévin Estre/Michael Christensen/Earl Bamber (Bel/Fra/Dan/N-Z).

Auteure d'une course parfaite, l'Audi R8 LMS de Dries Vanthoor/Frédéric Vervisch/Frank Stippler/Pierre Kaffer (Bel/Bel/All/All) a remporté ce dimanche l'édition 2019 des 24 Heures du Nürburgring, en Allemagne, avec 157 tours couverts. L'équipage belgo-allemand a notamment profité des abandons et crevaisons de plusieurs concurrents encore en lutte pour la gagne dans le dernier quart de course pour remonter.

Mais c'est surtout la pénalité reçue à deux heures du terme par la Porsche 911 GT3 R de Laurens Vanthoor/Kévin Estre/Michael Christensen/Earl Bamber (Bel/Fra/Dan/N-Z) qui a déterminé l'issue de la course. Alors qu'elle fonçait vers la victoire, la voiture a reçu une pénalité de 5min32sec pour un excès de vitesse dans une zone de drapeau jaune par Laurens Vanthoor.

Chargé du dernier relais, son jeune frère et rival Dries (21 ans) a parfaitement géré la fin de course pour maintenir Kévin Estre à distance et offrir à Audi un cinquième succès. Dries Vanthoor et Frédéric Vervisch deviennent ainsi les 4è et 5è Belges à s'imposer aux 24 Heures après Jean-Michel Martin, Marc Duez et Laurens Vanthoor.

Le trio 100% belge Muytjens/'Brody'/Derenne (Toyota GT86) a terminé 2è en SP3. Après la perte d'une roue en matinée, Nico Verdonck (Hyundai) a dû se contenter de la 2è place en TCR alors qu'il occupait la tête. Quant à Denis Dupont (Porsche Cayman), il a été contraint à l'abandon ce matin après une sortie de piste d'un de ses équipiers, touché par une Audi R8 LMS.