Deuxième victoire de suite pour Augusto Fernandez au GP de Saint Marin en Moto2

L'Espagnol Augusto Fernandez a remporté dimanche lors du GP de Saint-Marin catégorie Moto2 sa 2e victoire de suite à l'issue d'une lutte très musclée avec l'Italien Fabio di Giannantonio.

L'Espagnol Alex Marquez a consolidé sa place de leader du championnat du monde de la catégorie grâce à sa 3e place devant le Suisse Thomas Lüthi.

Fernandez l'avait déjà emporté au GP de Grande-Bretagne il y a trois semaines et obtient ainsi sa 3e victoire de la saison.

Di Giannantonio, parti en pole position et qui n'a encore jamais gagné en Moto2, a tenté de résister toute la course mais s'est incliné dans le dernier tour lors d'un dépassement quelque peu musclé de Fernandez. Après examen après l'arrivée, les commissaires de course ont décidé de ne pas sanctionner ce dernier.

"C'est mon second podium cette année" s'est toutefois félicité l'Italien en déplorant l'incident du dernier tour. "J'ai essayé de fermer la porte et il n'y avait pas assez de place pour lui. Mais c'est ok", a-t-il concédé.

"C'était une course très dure et j'avais de la peine avec mon pneu arrière. Je sais que j'étais très près des limites de la piste et que nos pneus se sont touchés", lors du dépassement sur Di Giannantonio, a-t-il reconnu.

Quant à Alex Marquez, frère cadet du quintuple champion du monde MotoGP Marc Marquez, il a souligné qu'il avait manqué de chuter dans le dernier tour mais que "c'est bien d'être sur le podium" pour engranger d'importants points pour le championnat.