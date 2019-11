Deux médailles d'argent pour la Belgique aux premiers FIA Motorsport Games

La Belgique a remporté ce dimanche deux médailles d'argent aux FIA Motorsport Games à Vallelunga, en Italie, grâce à Gilles Magnus en Touring Car Cup et au duo Manon Degoffe/Antoine Morlet en Karting Slalom Cup. Elle termine quatrième au tableau des médailles.

Après avoir terminé troisième de la Course 1 le samedi, Gilles Magnus (Audi) a remporté la Course 2 de la Touring Car Cup ce dimanche. Parti depuis la pole position, l'Anversois a dominé cette épreuve. Au cumul des deux manches, Magnus permet à la Belgique de gagner la médaille d'argent juste derrière la Russie représentée par Klim Gavrilov (Audi), vainqueur le samedi et deuxième ce dimanche.

Antoine Morlet et Manon Degotte sont également parvenus à remporter la médaille d'argent en Karting Slalom Cup après avoir été battus en finale par les Néerlandais Nina Pothof et Bastiaan Alexan.

En GT Cup, l'équipage Nico Verdonck/Louis Machiels (Audi) n'a pas été en mesure de rééditer son podium du samedi. Disputée ce dimanche matin, la Course 2 a encore été perturbée, et même interrompue, par la pluie. Mais les Belges s'en sont bien sortis avec la cinquième place. Leur moins bonne performance est finalement arrivée lors de la course principale, disputée l'après-midi, avec une neuvième position.

En Formule 4 Cup, guère de réussite pour Nicolas Baert qui a abandonné sur une sortie de piste en fin de course alors qu'il était douzième.

À l'issue des ces premiers FIA Motorsport Games, la Belgique termine quatrième au tableau des médailles avec deux médailles d'argent. La Russie remporte cette première édition avec un total de trois médailles, une en or et deux en bronze.