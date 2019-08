Des enfants défavorisés en VIP à Spa-Francorchamps

Tout comme Yvan, Lucas et Amin, une quarantaine d’enfants défavorisés ou malades ont pu découvrir les coulisses du circuit de Spa-Francorchamps en mode VIP, quelques heures avant les pilotes de Formule 1.

Tour de circuit, visite des paddocks et même photo souvenir avec Sebastian Vettel. C’est avec de grands yeux émerveillés que ces privilégiés d’un jour ont pu déambuler à leur guise sur le plus beau circuit du monde.

"Le circuit est grand, merveilleux ! En plus, on a une belle vue", s’enthousiasme Amine. Marvin, lui, a l’occasion de se glisser dans les monoplaces d’Hamilton et de Bottas. "C’est impressionnant. Ils sont super bas en fait !"

Cette initiative de Spa Grand Prix a pour but de casser cette image renfermée et aseptisée de la Formule 1.



Mais finalement, peu importe le but précis de cette opération. L’important, ce sont les sourires et les souvenirs ramenés par ces enfants, qui se sont échappés un moment de leur quotidien.