Des 24 heures de Spa indécises se profilent dans la ville d'eau

La traditionnelle parade des 24H de Spa-Francorchamps a animé les rues de la ville d’eau ce mercredi soir. Le coup d’envoi d’un grand week-end de sports moteurs. Une édition qui s’annonce spécialement indécise… les vainqueurs potentiels sont vraiment nombreux. Parmi eux, sept Belges sont capables de s’imposer : Maxime Soulet, Maxime Martin, Laurens Vanthoor, Bertrand Baguette, Charles Weerts, Dries Vanthoor et Fred Vervisch.

La course est à suivre sur tous les médias de la RTBF. Vous pourrez bien sûr la suivre en intégralité sur Auvio, commentée en Français. En télévision sur La Deux samedi, à 14h35, 16h10 (pour le départ) et 21h50. Toujours sur la même chaîne dimanche, à 10h40, 12h, 14h30 et 16h40 pour l’arrivée.