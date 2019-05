Denis Dupont rebondit en Blancpain Endurance et sera aux 24h de Spa-Francorchamps

Il y a quelques jours, Denis Dupont annonçait que son programme en TCR Europe avec le RACB National Team tombait à l’eau. Ce lundi, le pilote belge de 26 ans a finalisé les derniers détails en vue de cette saison… au volant d’une Lamborghini Huracan GT3 Evo.

«Je suis aujourd’hui très heureux et fier de vous annoncer que je prendrai part au Blancpain GT Series Endurance Cup jusqu’aux 24 heures de Spa-Francorchamps. Pour ces trois épreuves, je piloterai une Lamborghini Huracan GT3 engagée par l’équipe italienne Ombra Racing et inscrite dans la catégorie Silver Cup réservée aux jeunes pilotes», précise le Belge.

Une nouvelle aventure passionnante, qui l’emmènera donc à Silverstone (11 et 12 mai), au Paul Ricard (31 mai et 1 juin) et à Spa-Francorchamps (27 et 28 juillet), pour celui qui arborait le noir-jaune-rouge en WTCR, le championnat du monde des voitures de tourisme, l’an dernier.

«Je me réjouis de débuter ce nouveau programme. Non seulement Silverstone et le Paul Ricard sont deux très beaux circuits mais disputer les Total 24 Hours of Spa est un rêve d’enfant qui devient réalité ! La victoire d’Ombra Racing en Silver Cup à Spa-Francorchamps l’an dernier est pour moi un véritable gage de confiance», poursuit Denis Dupont, également actif en VLN cette saison.

«Nous sommes ravis d’accueillir Denis au sein de notre formation. Denis est un jeune pilote rapide. Il possède une approche très professionnelle. Nous sommes confiants dans sa faculté d’adaptation à l’esprit d’équipe de notre team», conclut de son côté l’écurie italienne Ombra Racing.