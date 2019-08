Découverte de la cuisine à la sauce Renault

La Formule 1, ce n’est pas que des monoplaces et des pilotes. C’est également un entourage hyper professionnel. Dans cet écosystème, le cuistot prend une place particulière.

Patrick est l’un des quatre cuisiniers chez Renault F1 "deux s’occupent des pilotes. Les deux autres sont au service du reste du team. Nos journées sont particulièrement longues. Généralement de 6h30 à 22h."

Pas question de faire manger n’importe quoi aux pilotes, soumis à un régime alimentaire très strict. "Des protéines, des féculents et des légumes. Voilà pour le menu d’avant-course", détaille Patrick. "On est bien obligé de manger des choses simples durant la semaine", souffle Ricciardo. "Moi, j’attends leurs lasagnes après le Grand Prix, elles sont extraordinaires !"

Nico Hülkenberg, lui, est plutôt tourné vers la culture asiatique. "Nico, c’est surtout nouille, poulet et légumes. Mais en général, on essaye de cuisiner local et de saison".

A quand des boulets sauce lapin dans le menu de la F1 ?