Debriefing F1 Monaco : Jacques Villeneuve parle d’un week-end où Hamilton était éteint - F1 -... On varie les plaisirs et cette fois je vous propose en vidéo un debriefing du GP de Monaco en compagnie du champion du monde de F1 1997 Jacques Villeneuve. Trois questions abordées. Tout d’abord le coup de tonnerre de l’abandon de Charles Leclerc avant même le départ. Villeneuve précise que le monégasque doit d’abord s’en prendre à lui-même puisque c’est lui qui s’est pris le rail la veille. Question quand même sur le fait que Ferrari n’a peut-être pas pris les précautions suffisantes pour s’assurer que la boîte de vitesse était bien encore fiable. Red Bull fait coup double à Monaco avec la victoire de Verstappen qui prend la tête du championnat pour la première fois de sa carrière et l’écurie qui dépasse Mercedes au championnat constructeurs. Mercedes sait désormais qu’il y aura bagarre jusqu’au bout de la saison. Le plus important pour Red Bull précise le pilote canadien, c’est que l’écurie puisse compter sur l’aide de Perez pour contrarier les options stratégiques de Mercedes. Villeneuve pense que la balance penchera d’un côté puis de l’autre en fonction des circuits visités. Le week-end monégasque de l’équipe championne du monde est à ranger dans la catégorie des moins réussis depuis longtemps. L’ancien pilote Williams dit que Lewis Hamilton n’a jamais vraiment été dans le coup ici en Principauté, comme un peu éteint, aux prises avec une W12 difficile à cerner sur ce tracé. Même son équipier Bottas était devant lui et plutôt bien jusqu’à son problème de roue lors du pitstop causant son abandon. Hamilton a chaque année un ou deux GP sans, c’était le premier de cette année. Au bout du compte, après cinq épreuves, il n’y a que quatre petites unités d’écart entre les deux candidats au titre. Prochain terrain de jeu, un autre circuit urbain, d’un genre différent, à Baku en Azerbaidjan