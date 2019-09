De 2008 à 2019, onze années d'évolution hybride en Formule 1

Le Grand Prix de Hongrie, cette année, a marqué les dix ans de la première victoire de Lewis Hamilton dans l’ère hybride. Cette année-là apparaissait le Kers (système de récupération d’énergie cinétique). Le Britannique a parfaitement utilisé ce système dans le virage numéro 2, pour assurer sa victoire.

Mais le programme hybride a débuté deux ans auparavant. Au fil des saisons, les différents éléments ont énormément évolués, passant de multiples boîtiers conséquents à une seule petite boite, regroupant tous les éléments. Aujourd’hui, la technologie permet de stocker deux fois plus d’énergie et de développer trois fois plus de puissance qu’aux débuts.

Ce système de récupération d’énergie est aujourd’hui visible dans l’automobile civile. En formule 1, il permet d’aller plus vite. Pour nous, d’aller plus loin.