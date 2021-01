Dakar: Fabian Lurquin sur le podium après 3 étapes

Matthieu Serradori et Fabian Lurquin (Century) ont pris la 8e place de la 3e étape du Dakar, mardi en Arabie saoudite. Au terme de la première grande journée de dunes, le pilote français et son navigateur liégeois ont concédé 16:05 au vainqueur Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux). Le duo n'a pas eu une super journée mais a profité au maximum des erreurs de Carlos Sainz (MINI John Cooper Works) et d'autres pour se hisser à la 3e place du classement général auto.

Après des performances sans souci de ces derniers jours, le duo Serradori/Lurquin a commis une petite erreur lors de la troisième étape qui les a fait s'enliser dans le sable pendant un certain temps. "Nous y avons laissé là environ 6 minutes. Sébastien Loeb nous y a dépassé. Ensuite, nous avons cherché un passage dans les dunes. Nous y sommes restés quelques minutes", a expliqué Fabian Lurquin. "A un certain moment, nous avons vu Carlos Sainz, entre autres, rouler près de nous. Cela nous a étonnés. Mais nous avons gardé le cap et évité les erreurs. Pendant la neutralisation, j'ai appris que lui et quelques autres collègues s'étaient perdus. En même temps, j'ai appris que nous avions progressé jusqu'à la troisième place du classement. Honnêtement, cela fait quelque chose. Surtout lorsque vous êtes dans cette position pour la première fois de votre carrière. Je ne vais pas dire que nous avons levé le pied dans la deuxième partie, mais nous n'avons pas été aussi rapides que dans la première. En outre, nous avons eu une crevaison vers la fin. Comme nous étions presque à l'arrivée, nous n'avons pas eu à nous arrêter pour changer la roue. La 8e place n'est pas un super résultat, la 3e place provisoire l'est".