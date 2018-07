Crash impressionnant à Spa, un pilote et quatre commissaires blessés

Grosse frayeur ce samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps. Un pilote et quatre commissaires ont été blessés suite à une sortie de route dans le Pif Paf.



L'accident a eu lieu lors de d'une manche du Lamborghini Super Trofeo, une course organisée en lever de rideau de 24 heures de Spa-Francorchamps. Le pilote a perdu le contrôle de sa voiture après un contact avec un autre concurrent. Il a tiré tout droit - et à pleine vitesse (180km/h) - vers un mur de pneus derrière lequel se situaient des commissaires. Heureusement, les préposés à la sécurité ont rapidement réagi et le pire a sans doute été évité.



Aucun décès n'est à déplorer et aucun pronostic vital n'est engagé. Le pilote et un des commissaires ont été emmenés à l'hôpital pour subir des examens.