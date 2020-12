Coupe du monde de rallyes tout-terrain : Al-Attiyah remporte le Hail Baja, Colsoul perd la tête du classement

Nasser Al-Attiyah a remporté samedi le premier Hail Baja, avant-dernière manche de la Coupe du monde FIA de rallyes tout-terrain. Au volant de son Toyota Hillux, le Qatari a remporté les deux étapes, vendredi et samedi en Arabie saoudite. Il a devancé de 6 : 14 l’Espagnol Carlos Sainz (Mini John Cooper Works Buggy). Le Français Stéphane Peterhansel (Mini John Cooper Works Buggy) a terminé 3e à 8 : 59.

Sixièmes, Bernhard ten Brinke et le copilote belge Tom Colsoul (Toyota Hilux) ont perdu la tête du général au profit du Russe Vladimir Vasilyev (Mini John Cooper Works), cinquième de l’épreuve.

Samedi, Ten Brinke et Colsoul ont perdu près de quinze minutes sur Al-Attiyah, qui s’est replacé dans la course au titre mondial grâce à sa victoire. "La voiture était nerveuse, Bernhard n’avait pas confiance", a expliqué Jean-Marc Fortin, manager de l’équipe.

Tom Colsoul ne trouvait pas non plus d’explication. "C’est difficile à comprendre. Nous nous sommes battus toute la journée avec la voiture. Que Nasser soit plus rapide que nous est une chose, que nous perdions autant de temps en est une autre. C’est frustrant quand on ne sait pas ce qui cloche. Nous allons discuter avec les ingénieurs dimanche pour améliorer les choses."

Le Français Mathieu Serradori et son copilote liégeois Fabian Lurquin (Century) ont dû abandonner à cause d’une suspension cassée. Guillaume de Mevius (Can Am) a lui terminé 14e de l’étape de samedi, prenant la 11e place finale à 1h04:41.

Après une journée de repos dimanche, les préparations à la dernière manche débuteront lundi. Mardi et mercredi, les pilotes s’affronteront sur le même parcours.

Le Hail Baja constitue aussi la dernière préparation avant le Dakar, qui débutera par un prologue à Djeddah le 2 janvier.

Classement final :

1. Nasser Al-Attiyah (Qat)/Matthieu Baumel (Fra) Toyota Gazoo Hilux 6h14:27

2. Carlos Sainz (Esp)/Lucas Cruz (Esp) Mini John Cooper Works Buggy 6 : 10

3. Stéphane Peterhansel (Fra)/Edouard Boulanger (Fra) Mini John Cooper Works Buggy 8 : 59

4. Yazeed Al-Rajhi (Asa)/Dirk von Zitzewitz (All) Toyota Hilux Overdrive 14 : 48

5. Vladimir Vasilyev (Rus)./Dmitro Tsyro (Ukr) Mini John Cooper Works Rally 28 : 35

6. Bernhard Ten Brinke (P-B)/Tom Colsoul (Bel) Toyota Hilux Overdrive 35 : 29