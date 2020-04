Coronavirus : le championnat de Belgique des Rallyes virtuellement lancé !

" On a décidé de rebondir immédiatement, nous explique Stevy Courteyn, le promoteur du Jobfixers BRC 2020 (le championnat de Belgique des Rallyes). On a proposé aux vrais pilotes de s’affronter sur un championnat virtuel, et d’y retrouver Monsieur tout le monde et des pilotes spécialisés en simulateur. On a créé un championnat sur le jeu DIRT Rally 2.0. Les gens peuvent s’inscrire via leur console et ils disposent d’un temps déterminé – environ une semaine – pour réaliser leur premier rallye."

Malheureusement, on ne peut pas encore pousser le réalisme jusqu’à reproduire nos fameuses épreuves belges en virtuel ! Ce premier championnat de Belgique virtuel se dispute donc sur 5 terrains très différents, 5 rallyes disponibles sur le jeu DIRT Rally 2.0.

"On a choisi l’Allemagne, Monaco, les Etats-Unis, l’Espagne et la Suède. Une vingtaine de vrais pilotes ont accepté de relever le défi, dont quelques références du Jobfixers BRC (Adrian Fernémont, Vincent Verschueren, Sébastien Bedoret, Grégoire et Charles Munster, Jasper Vermeulen, Louis Louka, Jean Dilley, Thibault Parmentier, Thibaut Mazuin, Amaury Molle,…), mais aussi le Britannique Tom Cave, Fabio Schwarz ou encore Timo Langenakens."