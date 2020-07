Coronavirus: Jimmie Johnson, septuple champion de Nascar, testé positif

L'Américain Jimmie Johnson, septuple champion de Nascar, a été testé positif au Covid-19, a indiqué son équipe Hendrick Motorsports. Le pilote de 44 ans ne pourra pas disputer la course prévue ce weekend à Indianapolis.

"Ma priorité est la santé et la sécurité de mes proches et de mes coéquipiers", déclare Jimmie Johnson. "Je sais que ce sera très dur de suivre la course de l'extérieur".

Selon Hendrick Motorsports, Jimmie Johnson ne présente pas de symptômes du coronavirus. Sa femme Chandra a cependant été testée positive vendredi après avoir développé des symptômes.

Un membre de l'équipe Hendrick Motorsports a également été placé en quarantaine par mesure de sécurité.