Comblain, le Monaco du trial

Après 2014 et 2016, Comblain-au-Pont accueille pour la 3ème fois une manche du championnat du monde de trial. Situé en province de Liège, dans la région de l'Ourthe-Amblève, Comblain est considéré par les spécialistes comme le Monaco du trial mondial. Le centre du village a été complètement transformé pour l'occasion avec des zones aménagées à proximité des terrasses. Un décor bucolique qui devrait attirer des milliers de spectateurs. "Ce site est unique et incomparable dans le championnat du monde. Les paddocks se trouvent dans le centre de ce joli village qui sera en ébullition ce week-end. C'est un peu la course dans la ville et ce n'est donc pas un hasard si Comblain-au-Pont est appelé le Monaco du trial" nous explique fièrement Frédéric Flagothier, l'organisateur de cette manche belge du championnat du monde.

Un site qui ne manque pas de charme malgré les dénivelés naturels qui risquent de compliquer encore un peu plus la tâche des pilotes engagés dans ce GP de Belgique... "Le final est exceptionnel avec la montée de la Tour Saint-Martin. C'est vraiment un mur vertical que seuls les meilleurs parviendront à dompter. Les spectateurs vont se régaler et cela peu importe l'endroit où ils se trouveront".

Le public pourra ainsi admirer les plus grandes stars de la discipline dont l'Espagnol Toni Bou qui sera présent à Comblain comme le confirme Frédéric Flagothier..."Les meilleurs seront là dont forcément Toni Bou. L'Espagnol est un véritable phénomène. A 31 ans, il a tout gagné avec 11 titres de champion du monde. Cette saison, il est encore en tête du championnat et il vise donc un 12ème titre sans compter ses 12 titres en indoor et ses multiples titres nationaux. Ce pilote est vraiment extraordinaire. Il visera un 3ème succès à Comblain et il mérite à lui seul le déplacement. Cela dit, il ne sera pas le seul puisqu'il y a une cinquantaine de pilotes engagés. Les autres pilotes sont également excellents. Le top 10 mondial sera d'ailleurs présent ce week-end".

Parmi les ténors de la discipline, une forte coloration espagnole qui domine le trial mondial depuis une dizaine d'années...."Les Espagnols sont omniprésents. Ce n'est pas nouveau. Ils sont manifestement doués pour le trial qui est très populaire en Espagne. Cela dit, les Britanniques ne se défendent pas mal. On pense notamment à Doug Lampkin qui a aussi été champion du monde à plusieurs reprises il y a une dizaine d'années. Et puis, les Japonais se débrouillent bien également mais ce sont surtout les Espagnols qui sont au dessus du lot".

Côté belge, par contre, on ne retrouve plus de pilotes capables de briller en championnat du monde. "C'est vrai. Nous sommes loin de l'époque dorée où les Belges trustaient les titres mondiaux. On pense principalement à Eddy Lejeune dans les années 80 mais aussi son frère Jean-Marie, la famille Crosset ou encore Bernard Cordonnier. Le trial souffre un peu en Belgique même si nous avons toujours de très bons pilotes comme Julien Roussel, le champion de Belgique, qui ne participe malheureusement pas au championnat du monde, ou encore Maxime Mahy, le vice-champion qui sera bien au départ. Le Brabançon ne s'alignera pas en Trial GP mais dans la catégorie Trial 2".

Peu importe les catégories, le trial reste une discipline spectaculaire comme le rappelle Frédéric Flagothier. "C'est ce qu'il y a de plus spectaculaire. C'est du franchissement d'obstacles, de l'adresse et du beau pilotage sans oublier l'équilibre qui reste la base du sport moteur. On a tendance à l'oublier mais Jacky Ickx a commencé sa carrière en trial. Si un pilote de trial est doué, il peut rouler dans pratiquement toutes les autres disciplines des sports moteurs. Il faut dire que le trial est très exigeant. Tony Bou s'entraîne 7 heures par jour toute l'année. Il n'y a pas de secret si on veut arriver au sommet comme lui. C'est un sport qui est aussi très technique et qui se joue surtout au mental. Au Mondial, les pilotes sont aussi accompagnés de suiveurs et d'ingénieurs. Les parcours et les zones sont analysés pour permettre le franchissement des obstacles de la manière la plus efficace".