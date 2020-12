Clémence, 14 ans et pilote automobile

Plusieurs années plus tard, la jeune pilote va faire sa première saison en monoplace. Un bel événement pour Clémence qui pense qu’elle ne pourrait pas vivre sans le sport auto. Une addiction qui ne la quitte plus, elle est passée du karting au circuit sur une Legend Car, petite voiture de 150 CV, parfaite pour les premiers pas.

Clémence ne s’était pas forcément imaginé une carrière au milieu des moteurs. De ses 6 à ses 12 ans, elle a beaucoup évolué en équitation, pour le saut d’obstacles plus précisément. Au moment d’arrêter, il fallait trouver autre chose pour dépenser son énergie. Et c’est sur les pistes de karting, accompagnée par son papa, professionnel à son époque, qu’elle fait ses premiers tours de roues.

Clémence est une pilote avec des rêves plein la tête et des idées à revendiquer. Dans un monde automobile majoritairement masculin, elle espère faire sa place. Elle trouve déjà des avantages auprès des sponsors et encourage toutes celles et ceux qui en ont l’envie, de se lancer. Elle veut représenter les filles et faire de bons résultats pour montrer que, fille ou garçon, ça ne change rien. Déterminée et disciplinée, Clémence espère un jour s’aligner sur la grille de départ des 24 heures du Mans.

L’été dernier, Clémence a fait un test en Formule Ford, où elle a marqué les esprits. La suite, au championnat de France en 2021.