Chez Red Bull, Verstappen s'envole, Gasly retourne au nid

Alors que la saison de Red Bull s’était ouverte sur un gros crash de Pierre Gasly à l’occasion des essais hivernaux de Barcelone, les choses ont bien changé depuis lors.

Portée par un Max Verstappen chaud bouillant durant l’été, la marque aux taureaux compte deux victoires cette saison alors que d’aucuns craignaient l’exercice de transition pour l’enfant prodige. "Commencer la saison sur le podium et pouvoir concurrencer Mercedes, c’est super pour nous !" déclarait déjà Verstappen à l’issue du Grand Prix de Melbourne.

Si le Belgo-néerlandais a continué d’impressionner ses pairs manche après manche, son équipier français a suivi la courbe inverse. Impossible pour Pierre Gasly de rivaliser. L’ancien de chez Toro Rosso a marqué des points, oui, mais il a terminé systématiquement derrière Verstappen. De quoi attiser l’impatience de ses supérieurs et des journalistes… "Ça fait partie du jeu… Maintenant, ce n’est pas ça qui va me faire aller plus vite dans la voiture", avouait-il récemment à notre micro, mi-résigné, mi-réaliste.

Finalement, après une nouvelle déception du côté de Silverstone, Gasly a été mis de côté au profit d'Alex Albon, qui effectuera ses grands débuts à l’occasion du Grand Prix de Belgique. Une course que convoitera plus que probablement un certain Max Verstappen.