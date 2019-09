Ce qu'il s'est passé dans le paddock de Formule 1 depuis jeudi matin

Depuis jeudi matin, la Formule 1 a pris possession du circuit de Spa-Francorchamps. Que s’est-il passé ? Qu’avez-vous manqué ? Plongez dans les coulisses de la F1, comme si vous y étiez.

La trêve estivale est terminée, la saison des transferts peut débuter. Jeudi, on apprend que Valtteri Bottas restera chez Mercedes, Nico Hülkenberg, lui, changera de casquette. Il sera remplacé par Esteban Ocon chez Renault la saison prochaine. "J’ai reçu une lettre d’amour ce Cyril Abiteboul. Non, en fait, c’était plutôt une lettre de rupture !" a déclaré l’Allemand.

Du côté de la RTBF, les interviews exclusives s’enchaînent. Lewis Hamilton, Max Verstappen, Mick Schumacher, Charles Leclerc, Sebastian Vettel. l’Allemand, bluffant quand il se met au français. "Je parle un peu le français, oui, mais j’ai oublié parce que maintenant je parle italien", s’excuse-t-il.

Ferrari se présente d’emblée comme l’équipe à battre. La Scuderia réalise le doublé lors des trois séances d’essais libres loin devant les Mercedes. Comme ci, comme ça samedi midi, le mauvais élève, c’est Lewis Hamilton. Le Britannique détruit l’avant de sa Flèche d’Argent lors de la dernière séance d’essais libres, les mécaniciens Mercedes la répareront en un temps record.

C’est une météo à faire des barbecues, alors, Robert Kubica et Antonio Giovinazzi sortent le grand jeu en qualifications… Deux moteurs qui partent en fumée, et une sauce qui ne prend toujours pas chez Williams. Chez Ferrari, Sebastian Vettel pense être la locomotive de la Scuderia, mais le TGV Charles Leclerc met tout le monde d’accord et signe la pole position avec plus de sept dixièmes d’avance…