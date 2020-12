Bilan MotoGP : La surprise, la déception et l'image forte de l'année 2020

La saison 2020 restera dans les annales et pas seulement à cause du Coronavirus. Avec quatorze Grands Prix échelonnés sur dix-sept semaines, le MotoGP a traversé cette période à une cadence infernale. Pour évoquer ce championnat inédit, Didier de Radiguès, notre consultant RTBF, Michel Turco, journaliste à Moto-Revue et correspondant pour L'Equipe et moi-même vous proposons d'analyser, de décrypter les moments forts de 2020 et déjà de nous projeter sur la saison prochaine. Les pilotes qui ont créé la surprise, les pilotes qui ont déçu, les images fortes et les circuits qui n'ont pas toujours fait l'unanimité. Le championnat 2020 restera un millésime à plus d'un titre...

La surprise de la saison Didier de Radiguès : "La mauvaise, c'est l'accident de Marquez. La bonne, c'est Mir que personne n'attendait. KTM nous a également surpris ainsi que Oliveira. Autre surprise, l'ascendant pris en fin de saison par Morbidelli face à Quartararo. Au plus haut niveau, la différence se fait sur le mental." >> Lire aussi : Bilan MotoGP : 2020... l'année de tous les superlatifs ! Michel Turco : "KTM avec trois victoires. Je n'aurai pas misé un kopeck là-dessus. Ils y sont arrivés et plus tôt que prévu. C'est top d'autant que Tech-3, le team satellite signe deux succès, ce qui signifie que l'usine a fourni le même matériel à son team B. Tout cela aussi grâce au travail de Dani Pedrosa en 2019." Pierre Robert : "Suzuki, à l'image de ses pilotes est monté en puissance pendant la saison. Le titre pilotes pour Mir, ce n'était pas prévu dès cette année. Pas davantage le titre par team. Rins, troisième du championnat complète le triomphe de l'équipe japonaise." MotoGP - GP Valence 2020 : Victoire de Franco Morbidelli. Joan Mir Champion du Monde - Moto GP -... Joan Mir est devenu champion du monde en MotoGP lors de l'avant-dernier rendez-vous de la saison au Grand Prix de la Communauté de Valence sur le circuit Ricardo Tormo (4.005m) remporté par l'Italien Franco Morbidelli (Yamaha). Le pilote espagnol Suzuki, 7e, a conquis les quelques points qu'il lui suffisait pour être sacré pour la première fois en MotoGP, et pour la deuxième fois de sa carrière après un titre en Moto3 (2017, 11 victoires). C'est le premier pilote à réussir ce doublé.

La déception de la saison DdR : "Dovizioso alors que Miller au guidon de la même moto a réalisé de nombreux exploits." MT : "Ducati qui n'a pas profité de l'absence de Marquez. Dovi ne termine que quatrième après trois titres consécutifs de vice-champion du monde. Pour lui, c'était une occasion unique d'être champion. Son équipier, Petrucci, malgré un succès a également déçu." >> Lire aussi : Bilan MotoGP 2020 : Un calendrier démentiel avec 9 vainqueurs différents, la pire saison de Rossi PR : "Dovizioso a raté le coche. C'était l'année ou jamais pour l'Italien. La pire saison aussi pour Honda. Aucune victoire en quatorze Grands Prix. Un seul être vous manque..." L'image forte de la saison DdR : "Les chutes et la chance qui ont épargnés les pilotes. Hormis la chute de Marquez, je retiens celle de Morbidelli avec Zarco et la chance que leurs motos ne viennent pas percuter Rossi et Vinales. Je n'oublie, une semaine plus tard, Vinales qui saute en marche." >> Lire aussi : Bilan MotoGP 2020 : L'absence de Marquez, la pression chez Quartararo, l'affaire des soupapes MT : "L'accrochage en Autriche entre Morbidelli et Zarco et ses deux motos qui traversent la piste et qui frôlent Rossi et Vinales. On est passé de peu à côté d'un drame." PR : "Le miracle de Spielberg. Rétrospectivement, quand je revois ces images, cela me glace d'effroi. Je me souviens aussi du retour de Rossi au box ne réalisant pas encore que pour un dixième de seconde, il avait échappé au pire." Morbidelli et Zarco chutent lourdement, leurs motos se transforment en projectiles - Moto GP - GP... La course de MotoGP disputée ce dimanche sur le circuit de Spielberg (Autriche) a été interrompue au huitième tour à la suite d'un accident impliquant plusieurs motos. Les pilotes italien Franco Morbidelli (Yamaha-SRT) et français Johann Zarco (Ducati-Avintia) se sont accrochés et leurs motos se sont désintégrées en rebondissant sur la piste devant d'autres concurrents, dont Maverick Vinales et Valentino Rossi.

Le circuit préféré en 2020 DdR : "Portimao a fait l'unanimité et le spectacle a été de toute beauté." MT : "Portimao, c'est un nouveau circuit. Tout le monde a adoré. Les courses ont été très disputées." >> Lire aussi : Bilan MotoGP 2020 : La der de Crutchlow et quelles perspectives pour Marquez en 2021? PR : "Portimao, incontestablement. Tous les pilotes étaient sur un pied d'égalité. Les courses ont été très disputées et le récital offert par Oliveira impressionnant. Un Portugais qui gagne au Portugal, ça a de la gueule ! Ce circuit mérite sa place au calendrier. Il s'y retrouve en 2021... mais en tant que Grand Prix "réserve".

Le circuit "détesté" en 2020 DdR : "Je les aime tous mais s'il fallait en retirer un, j'enlèverais Valence. On est déjà très présent en Espagne et on commence à connaître le circuit Ricardo Tormo par coeur et au niveau des dépassements ce n'est pas le plus intéressant." MT : "Il n'y en pas vraiment. Le moins intéressant, c'est l'Autriche. On a vu qu'en termes de sécurité, c'est un peu juste. Il n'y a pas beaucoup de virages, ce n'est pas très intéressant, mais détesté, c'est un grand mot. Spielberg est celui qui m'a le moins plus." PR : "Il n'y en a pas que j'ai détesté. J'aimerai que le MotoGP visite d'autres pays et que l'on réduise à deux épreuves le nombre de courses organisées en Espagne. Dans cette optique, je suis content de voir bientôt figurer au calendrier la Finlande et l'Indonésie. D'autres pays sont aussi candidats et c'est une excellente chose." Le premier Grand Prix de la saison 2021 est prévu le dimanche 28 mars au Qatar. Il sera diffusé en direct sur Auvio et sur Tipik.