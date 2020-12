Bilan MotoGP 2020 : Un calendrier démentiel avec 9 vainqueurs différents, la pire saison de Rossi

La saison 2020 restera dans les annales et pas seulement à cause du Coronavirus. Avec quatorze Grands Prix échelonnés sur dix-sept semaines, le MotoGP a traversé cette période à une cadence infernale.

Pour évoquer ce championnat inédit, Didier de Radiguès, notre consultant RTBF, Michel Turco, journaliste à Moto-Revue et correspondant pour L'Equipe et moi-même vous proposons d'analyser, de décrypter les moments forts de 2020 et déjà de nous projeter sur la saison prochaine.

Cette saison, Quartararo, Binder, Morbidelli, Oliveira ont débloqué leur compteur en décrochant un ou plusieurs succès. Des six constructeurs engagés en MotoGP, quatre se sont imposés, ce qui constitue un record. Autre record mais plus triste celui-là, la saison de Rossi avec un seul podium et pas la moindre victoire pour le Doctor, sans oublier un calendrier démentiel qui s'est avéré être un cauchemar pour certains pilotes.

