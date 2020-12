Bilan MotoGP 2020 : La der de Crutchlow et quelles perspectives pour Marquez en 2021?

La saison 2020 restera dans les annales et pas seulement à cause du Coronavirus. Avec quatorze Grands Prix échelonnés sur dix-sept semaines, le MotoGP a traversé cette période à une cadence infernale. Pour évoquer ce championnat inédit, Didier de Radiguès, notre consultant RTBF, Michel Turco, journaliste à Moto-Revue et correspondant pour L'Equipe et moi-même vous proposons d'analyser, de décrypter les moments forts de 2020 et déjà de nous projeter sur la saison prochaine. >> Lire aussi : Bilan MotoGP : 2020... l'année de tous les superlatifs ! Cette saison a été aussi le point d'orgue pour certains pilotes comme Crutchlow ou Rabat. A peine ce chapitre refermé que déjà tous les regards sont tournés vers 2021, une année qui risque aussi être bousculée...

Les départs de Crutchlow et de Dovizioso Didier de Radiguès : "Place aux jeunes. Ces deux pilotes ont marqué le MotoGP de nombreuses années et ils ont bien mérité de profiter de leur famille et de leurs enfants qui sont évidemment désormais leur priorité et leur avenir. Le prochain sur la liste sera Aleix Espargaro." Michel Turco : "Un changement de génération. On dit les vieux s'en vont mais Rossi est toujours présent et ils sont cinq ou six ans plus jeunes que le Doctor. Crutchlow et Dovizioso vont manquer. La nouvelle génération est plus policée à l'exception de Miller qui est un personnage, tous les autres c'est moins rigolo que les anciens." >> Lire aussi : Bilan MotoGP 2020 : Un calendrier démentiel avec 9 vainqueurs différents, la pire saison de Rossi Pierre Robert : "Le départ de Crutchow va laisser un vide. Le Britannique ne pratiquait pas la langue de bois. Pour nous, c'était un très bon client. Son manque de diplomatie lui a fait rater quelques opportunités mais l'homme est resté fidèle à ses convictions. Pour Dovizioso, pas certain que ce soit un vrai départ, il pourrait rebondir chez Honda pour quelques piges pour pallier une nouvelle absence de Marquez. Affaire à suivre."

Quelles perspectives pour Marquez 2021? DdR : "Ce sera difficile pour Marquez qui n'aura plus une avance mais plutôt un retard à combler sur tous ses adversaires. Je pense qu'il sera présent pour les essais hivernaux. Si tel n'était pas le cas, c'est sa carrière qui sera en péril. Pour le remplacer au pied levé pour un intérim, Bradl a prouvé à Portimao qu'il pouvait faire le job." MT : "Le retour de Marquez, bien sûr. Il devrait manquer une ou deux courses. Mais quel sera son état d'esprit ? Ces épreuves vont peut-être le changer. Il est le seul responsable de la situation actuelle. Il a voulu revenir trop vite même si les médecins ont été légers sur cette affaire. Il aurait dû être plus intelligent. 2021 sera encore une saison très ouverte avec un championnat plus normal. On devrait retrouver Suzuki et Yamaha, si ces derniers ont résolu leurs problèmes. Bradl ce serait parfait pour deux courses, si l'indisponibilité de Marquez est plus longue, Dovizioso pourrait sortir du chapeau." >> Lire aussi : Bilan MotoGP 2020 : L'absence de Marquez, la pression chez Quartararo, l'affaire des soupapes PR : "Je pense que le championnat 2021 sera tout aussi ouvert que cette année. Mir va défendre son titre mais derrière la fronde s'organise avec un Quartararo plus revanchard que jamais, un Morbidelli qui a rejoint le cercle fermé des pilotes de pointe ou un Rins qui a prouvé qu'il était capable de rivaliser avec son équipier. Le retour de Marquez n'est pas assuré dans l'immédiat. La troisième intervention qu'il a subie va postposer son retour à la compétition. L'Espagnol devra patienter pour ne plus commettre les mêmes erreurs qu'en juillet à Jerez. Il faudra aussi voir quel sera son niveau lors de son retour après une aussi longue période d'inactivité."

Pour terminer, doit-on craindre un calendrier perturbé par le Covid en 2021 ? DdR : "J'ai bon espoir car la Dorna a réalisé un tour de force en 2020 et elle a démontré qu'elle pouvait assurer un championnat dans le respect de toutes les mesures sanitaires des pays visités." MT : "Oui et non. Oui parce que je répète qui il sera compliqué d'aller en Argentine et au Texas en début d'année. Mais en revanche, je pense que la fin de la saison devrait se dérouler normalement si l'on en croit les gouvernements respectifs des pays que visitera le MotoGP. L'expérience de cette année a montré que les tests effectués, que la bulle créée autour du MotoGP avait bien fonctionné et donc il n'y a aucune raison pour le championnat ne se déroule pas normalement en Europe, la saison prochaine." >> Lire aussi : Bilan MotoGP : La surprise et la déception de l'année 2020 PR : "La réactivité de la Dorna a été impressionnante cette saison. En l'espace de quelques semaines, l'équipe de Carmelo Ezpeleta a établi un calendrier de quatorze épreuves qui a permis un championnat passionnant. Il est certain que le début de saison et que les essais hivernaux seront compliqués. Je suis confiant pour 2021 et je pense que davantage de pays recevront le MotoGP la saison prochaine. Je croise les doigts pour que l'on revienne à un calendrier "normal" très vite." Le premier Grand Prix de la saison est prévu le dimanche 28 mars au Qatar. Il sera diffusé en direct sur Auvio et sur Tipik.