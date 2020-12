Bilan Moto3 2020 : Barry Baltus, l'apprentissage du haut niveau...

En abordant cette première saison au plus haut niveau, notre compatriote espérait se qualifier régulièrement en Q2 sans passer par l'exercice toujours délicat de la Q1 et marquer des points en se glissant le plus souvent possible dans le top-15.

Quatorze Grands Prix en Moto3...

En l'espace de dix-sept semaines, Barry Baltus a pris le départ de quatorze Grands Prix. A deux reprises, il a accédé directement à la seconde partie de la qualification et une seule fois, c'était à Spielberg, il a été contraint à l'abandon sur chute. Son meilleur résultat : une seizième place à trois reprises à Barcelone, au Mans et à Portimao, chaque fois à la porte des points.

Des erreurs de stratégie au sein du team lors des qualifications ont coûté des places et probablement des points à Barry. Du haut de vos seize ans face à une équipe rompue à la compétition de longue date, ce n'est pas évident d'imposer vos vues.

>> Lire aussi : Bilan MotoGP : 2020... l'année de tous les superlatifs !

Un constat qui désole notre consultant, Didier de Radiguès : Quand, je vois sa pointe de vitesse, cette saison laisse des regrets à Barry. Bien sûr, il a progressé pendant la saison. Vous êtes au plus haut niveau alors il faut apprendre, encore et encore et évoluer. Je connais depuis longtemps son talent et j'ai apprécié sa maîtrise sur deux roues. Ce qui m'a quelque peu déçu, c'est sa tendance parfois à se décourager et à se refermer sur lui-même. Et au risque de me répéter, la déception de n'avoir inscrit aucun point surtout en voyant sa pointe de vitesse."

A cela, il faut ajouter que Barry a appris rapidement qu'il serait écarté du team, malgré un contrat portant sur deux saisons. Un contexte qui n'était pas idéal pour aborder les Grands Prix suivants avec confiance et sérénité.