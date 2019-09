Bertrand Baguette 2e sur le circuit d'Autopolis à Kamitsue en SuperGT

Bertrand Baguette (Honda) est monté sur le podium pour la première fois de la saison en SuperGT ce dimanche sur le circuit d'Autopolis à Kamitsue, au Japon. Il a terminé 2e de la course de 300km avec son équipier japonais Koudai Tsukakoshi.

Disputée dans des conditions piégeuses, la 6e course du SuperGT a tourné à la loterie en raison de plusieurs neutralisations. Tout était bien parti pour Bertrand Baguette (Honda) après que son équipier Koudai Tsukakoshi a signé la pole position samedi avant de dominer le début de course. Au moment du premier ravitaillement et du changement de pilote, le team décidait de passer aux pneus slicks (pour piste sèche). Une mauvaise décision qui forçait Baguette à revenir aux stands pour remettre des pneus pluies.

Retombé en 5e position, le Verviétois a néanmoins eu de la chance en voyant revenir en piste la voiture de sécurité qui lui permettait de rester dans le coup. Bien remonté en fin d'épreuve, le pilote Honda n'a néanmoins pas pu revenir sur la Lexus de l'ex-pilote F1 finlandais Heikki Kovalainen et du Japonais Yuichi Nakayama qui s'impose avec 3 secondes d'avance sur le duo Baguette/Tsukakoshi.

Il s'agit du meilleur résultat et du premier podium pour Bertrand Baguette cette saison.

Au championnat, Baguette/Tsukakoshi remontent à la 8e place avec 26 points. Les Japonais Kazuya Hoshima et Kenta Yamashita sont leaders avec 65 unités.

La prochaine manche aura lieu à Sugo, au Japon, le 22 septembre, pour l'avant-dernière course du championnat.