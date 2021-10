Benoit Pauwels: il gagne des courses de motocross avec un seul bras!

Benoit a trop envie de rouler en motocross. Mais il y a du boulot! Il doit utiliser sa main droite pour accélérer, freiner la roue avant et embrayer-débrayer. Une gymnastique mentale et physique. Des automatismes à acquérir! Mais comme il n'a jamais roulé à moto lorsqu'il avait encore ses deux bras, petit à petit le mouvement devient naturel. Par contre, impossible de se mettre debout sur les repose-pieds comme les pilotes valides. Il doit rouler assis sans amortir les chocs avec le mouvement des jambes. Son dos, son épaule doivent se renforcer. Il s'adapte. Il s'engage ensuite sur des courses amateurs en Flandres où on accepte de le laisser rouler avec des pilotes valides. Il se bat et lorsqu'il se retrouve devant d'autres pilotes, ça ne se passe pas toujours comme dans un monde idéal! "Avant, je roulais dans les fédérations flamandes et là 80% des pilotes le prenait plutôt mal (lorsqu'il les dépassait). Depuis, j'ai changé de fédération et les pilotes sont plutôt fair-play. Ils sont contents et étonnés de mes performances. La plupart me félicite à l'arrivée des courses. Parfois, un fait de course, un pilote me touche, et 10 mètres plus loin il me fait signe, vas-y passe je ne l'ai pas fait exprès! Une bonne ambiance. C'est gaie de rouler dans des conditions pareil. Mais on ne me laisse pas gagner hein! On a tous le même objectif: être devant!"

Cette saison à l'AMPL (la fédération de la Province de Luxembourg), il est cinquième du championnat dans la catégorie "débutants". "J'ai du relire à deux reprises le classement pour être sûr que c'était bien vrai !" Et le week-end prochain, c'est son fils qui fera ses débuts dans la plus petite des catégories. Pour faire comme papa!