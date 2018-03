Benjamin Lessennes va découvrir le WTCR avec Honda et Boutsen Ginion Racing

Le jeune Belge Benjamin Lessennes, pilote de réserve de l'équipe Boutsen Ginion Racing, remplacera Tiago Monteiro dans le baquet de la Honda Civic Type R TCR à partir du test officiel de pré-saison de cette semaine sur le circuit de Barcelone en Espagne.

Le pilote portugais va manquer le départ de la saison du WTCR car il poursuit encore son rétablissement. Tiago Monteiro n'a plus disputé de course depuis son accident à grande vitesse lors d’une séance d’essai en septembre dernier.

Malgré une belle récupération, il n'a pas encore atteint une condition suffisante pour reprendre la course. Aucun calendrier n'a été défini pour ce retour.

"Je suis très heureux de faire mes débuts en FIA WTCR avec Boutsen Ginion Racing, même si j'aurais souhaité que cela se passe dans des conditions plus heureuses, a commenté le pilote namurois. Je ne sais pas combien de courses je vais faire avant que Tiago ne reprenne le volant, mais je voudrais lui envoyer mes meilleurs vœux pour un prompt rétablissement. J'ai une bonne expérience de la nouvelle Honda Civic Type R TCR après l’avoir testée l'an dernier et - plus récemment - avec Boutsen Ginion Racing à Zandvoort. Je suis convaincu que nous pouvons faire du bon travail, même s'il est très clair que le niveau de compétition au WTCR cette année sera plus élevé que ce que nous avons connu auparavant."