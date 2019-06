Barry Baltus sur le podium à Assen en Rookies Cup

Après sa chute samedi, le jeune pilote belge Barry Baltus a terminé 3e dimanche à Assen, aux Pays-Bas, de la Course 2 de la troisième manche de la Red Bull Rookies Cup.

Après sa déconvenue du samedi, Barry Baltus s'est bien repris ce dimanche à Assen, aux Pays-Bas. Dans la Course 2, longue de 16 tours, de la troisième manche de la saison de Red Bull Rookies Cup, il a de nouveau été omniprésent aux avant-postes. Comme la veille, la lutte pour la gagne a concerné de nombreux concurrents.

Bien parti, Baltus prenait la tête de la course après quatre tours. S'en suivait une longue lutte avec les Espagnols Carlos Tatay et David Salvador, où les pilotes s'échangaient sans cesse leurs positions. En tête au moment d'aborder le dernier tour, Baltus n'a pas su résister à l'attaque de ses rivaux et a terminé 3e. Il s'agit de son deuxième podium de la saison après celui accroché à Jerez, en Espagne, dans la première course de la saison. Comme samedi, c'est Carlos Tatay qui s'est imposé devant son compatriote David Salvador.

Arrivé 7e au championnat à Assen, Barry Baltus repart à la 8e place avec 40 points. Carlos Tatay a augmenté son leadership avec 120 points. S'il sera désormais très difficile d'aller chercher le titre, il reste tout de même quatre manches à Baltus pour améliorer son rang. La prochaine aura lieu au Sachsenring, en Allemagne, les 6 et 7 juillet.