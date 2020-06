Barry Baltus :" Je vais à Jerez sans pression..."

Ce long confinement

Barry Baltus, comment avez-vous vécu ce trop long confinement ?

Je l'ai bien vécu. J'ai fait beaucoup de sport jusqu'au moment où j'ai subi une opération suite à un déboîtement de l'épaule en moto-cross, au mois de janvier. Comme, il n'y avait pas de course, c'était le bon moment pour procéder à cette intervention. Deux vis ont été placées et aujourd'hui, c'est la première fois que je reprends la piste. J'avais une petite appréhension pour la vitesse. Comme, je n'avais plus roulé à plus de 200km/h pendant un certain temps, je craignais un peu ce premier contact mais tout va bien. Je suis rassuré. Maintenant, j'ai quatre semaines de préparation et je suis confiant.

Etes-vous impatient de remonter en piste ?

Oui, quand même ! Je n'ai pas participé à la première course à Losail. J'étais aux tests mais avec mon épaule, je n'ai pas pu rouler. J'étais présent spectateur comme lors de la course au Qatar. Alors, vous comprendrez que j'ai le couteau entre les dents pour Jerez. Dès le mercredi, nous aurons deux séances de quarante-cinq minutes d'essais libres mais de toute manière, j'aborderai les deux premières courses comme des tests. Je n'ai jamais roulé avec la moto, c'est la première fois que je serai avec le team donc il faut envisager ce double rendez-vous sans pression et être détaché du paddock parce que ce sera ma première course en Moto3. Je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à montrer, j'y vais sans pression…Je me prépare à fond ! Je ne serai peut-être pas à 100%, mais on essaiera d'être déjà à 85...