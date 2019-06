Barry Baltus, en lutte pour la victoire à Assen, chute dans le dernier virage en Rookies Cup

Cruelle déception pour le jeune pilote belge Barry Baltus ce samedi à Assen, aux Pays-Bas. Il a chuté dans le dernier virage lors de la Course 1 alors qu'il attaquait le leader espagnol Carlos Tatay.

Après une 8e place lors du deuxième rendez-vous du Mugello, en Italie, Barry Baltus était bien parti dans la Course 1 de la troisième manche de la Red Bull Rookies Cup à Assen, aux Pays-Bas.

Parti depuis la 3e place, Baltus a lutté pour la victoire tout au long de la course de 16 tours face aux Espagnols Carlos Tatay, Marcos Uriarte et Pedro Acosta ainsi que le Japonais Haruki Noguchi. Alors qu'il semblait se diriger vers une belle 3è position et un deuxième podium cette saison, Baltus passait à l'attaque dans le dernier tour. Tout d'abord en doublant Acosta pour prendre la 2e place. Et ensuite en attaquant le leader Carlos Tatay au freinage du dernier virage. Mais à peine passé, Baltus chutait et abandonnait cruellement à quelques mètres de l'arrivée.

C'est l'Espagnol Carlos Tatay qui a remporté cette Course 1 devant son compatriote Pedro Acosta et le Japonais Haruki Noguchi.

Au championnat, Barry Baltus chute de la 7e à la 9e place et garde son compteur bloqué à 24 points. Carlos Tatay mène largement la danse avec 95 points.

La Course 2 aura lieu dimanche à 15h20.