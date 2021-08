Bailly, Bovy, Martin, Vandoorne, Vanthoor... Huit Belges à l'assaut des 24 Heures du Mans

Huit pilotes belges seront au départ de la 89ème édition des 24 Heures du Mans, qui seront à vivre en direct vidéo intégral sur Auvio ce week-end : Sarah Bovy, Nigel Bailly, Tom Cloet, Maxime Martin, Alessio Picariello, Dries et Laurens Vanthoor et Stoffel Vandoorne. Si aucun d'entre eux ne revendiquera la victoire au général (elle devrait se jouer entre les cinq voitures de la catégorie "Hypercar"), ils sont quelques-uns à pouvoir viser un podium dans les différentes classes qui existent en WEC, le Championnat du Monde d'Endurance...

LMP2 : Stoffel Vandoorne vise le podium, du plaisir pour Tom Cloet

Stoffel Vandoorne et ses coéquipiers sur le podium des 24 Heures du Mans 2019 © AFP La seule participation de Stoffel Vandoorne aux 24 Heures du Mans remonte à 2019. Cette année-là, au volant d'une LMP1 de l'équipe russe SMP Racing, le pilote officiel Mercedes en Formule E avait terminé à la troisième place du classement général derrière les deux Toyota. Cette année, le Belge est de retour au volant d'une LMP2, l'Oreca 07 - Gibson #28 de l'équipe britannique Jota, qu'il partage avec Sean Gelael et Tom Blomqvist. Le trio visera le podium dans cette catégorie riche de 25 voitures après avoir terminé à la troisième place des Six Heures de Spa, puis des Huit Heures de Portimao. L'ambition sera bien différente pour Tom Cloet, pilote amateur de 46 ans. L'homme d'affaires courtraisien voudra avant tout prendre du plaisir dans l'habitacle de la Ligier JSP217 - Gibson de l'équipe Racing Team India Eurasia, qui ne devrait pas être en mesure de jouer les premiers rôles. Signalons également la présence de deux voitures de l'équipe belge WRT, présente pour la première fois de son histoire aux 24 Heures du Mans. Le Polonais Robert Kubica sera notamment l'un des trois pilotes de la #41.

Innovative Car : Nigel Bailly enfin au départ

Nigel Bailly © Nigel Bailly En 2020, la crise sanitaire avait poussé La Filière Frédéric Sausset by SRT41, dont fait partie Nigel Bailly, à repousser d'un an la participation d'un équipage comprenant deux pilotes porteurs d'un handicap aux 24 Heures du Mans. Ce week-end, le jeune pilote carolo va enfin pouvoir prendre le volant de son Oreca 07 - Gibson LMP2, engagée dans la catégorie "Innovative Car", sur le mythique circuit français. "Je sais où je mets les roues, l’équipe qui nous entoure est excellente, et je compte en profiter au maximum, soulignait-il il y a quelques jours dans son communiqué de presse. Pensez donc, dans les Hunaudières, on va dépasser les 325 à 330 km/h ! Le Circuit des 24 Heures, c’est tout simplement grandiose, à nous de faire notre place. Il est important de savoir que notre Oreca 07 LMP2 accusera 35 kilos en plus que les autres bolides de la catégorie, en raison des commandes spécifiques. En outre, nous perdrons logiquement du temps lors de chaque changement de pilote. Bref, il nous faudra faire preuve de régularité, ne pas chercher le dernier carat, et gérer notre course en bons pères de famille."

LMGTE Pro : Maxime Martin et les Vanthoor au service de Porsche

Laurens Vanthoor © Gruppe C GmbH La catégorie LMGTE Pro verra huit voitures, deux Ferrari, deux Corvette et quatre Porsche, se battre pour une victoire de prestige. Vainqueur en 2020 au volant d'une Aston Martin, Maxime Martin est de retour au volant d'une très performante Porsche 911 RSR - 19, la #72 de l'équipe Hub Auto Racing. Le Bruxellois partagera le volant avec un autre Belge, Dries Vanthoor (alors qu'il a disputé les 24 Heures de Spa avec... son frère, Laurens Vanthoor) et avec le Portugais Alvaro Parente. Deuxième des 24 Heures de Spa avec l'Audi R8 LMS GT3 #32 de l'équipe WRT, Dries Vanthoor tentera d'effacer sa déception spadoise (la #32, partie depuis le fond de grille, avait gagné une cinquantaine de places en course avant de se retrouver en tête et de se faire dépasser par la Ferrari #51 en toute fin de course) sur les terres de l'un de ses plus beaux succès : en 2017, il avait remporté la catégorie LMGTE Am au volant d'une Ferrari F488 GTE. Son frère, Laurens Vanthoor, l'avait lui emporté en 2018 en LMGTE Pro, déjà avec Porsche. Remis de son accident (il s'est fait renverser par un quad dans les paddocks) survenu lors des 24 Heures de Spa, le Limbourgeois visera un très bon résultat sur la #79 de l'équipe américaine WeatherTech Racing.

LMGTE Am : La découverte pour Alessio Picariello et Sarah Bovy

Sarah Bovy © Ferrari Races En LMGTE Am, on retrouvera le Carolo Alessio Picariello, 27 ans, au volant de la Porsche 911 RSR - 19 #18 de l'équipe chinoise Absolute Racing. Cinquième à Spa en début de saison, il devra faire face à une forte concurrence puisque 23 voitures sont inscrites dans cette catégorie. Dont la Ferrari 488 GTE Evo #85 de l'équipe Iron Lynx - la formation qui a remporté le 1er août dernier les 24 Heures de Spa - de la Belge Sarah Bovy, qui fera équipe avec Rahel Frey et Michelle Gatting au sein d'un équipage 100% féminin (il y en a un autre dans la catégorie LMP2). Les "Iron Dames" avaient terminé à la huitième place des Six Heures de Monza en LMGTE Am et auront une nouvelle fois de grandes ambitions dans la Sarthe...

