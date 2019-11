Auto Mobile (4/11) : La nouvelle ZOE, deux Buggys et des voitures d'exception au menu

Auto Mobile - © Tous droits réservés

Auto Mobile - Magazine Auto-Moto - 04/11/2019 Nous prendrons le volant de la nouvelle Renault ZOE. La petite électrique se revisite pour rester au top d'une catégorie très concurrentielle. Rayon passion, nous verrons si on peut déjà prendre son pied avec un Buggy à 12.500€ ou s’il faut casser sa tirelire pour le dernier Polaris à 35.000 (ZForce 1000 de CF Moto et RZR Pro XP Turbo de Polaris). Pour les toute belles tirelires. Nous vous ferons rêver au Concours Elegance et Automobile de Monte-Carlo. Enfin, comme chaque semaine, nous ferons le tour du reste de l'actu des sports moteur avec Charly de Wasseige