Auto Mobile (22/04) : Bugatti Veyron, nouveau Land Rover Evoque, drône

Auto Mobile (29/04) : Détours par New York et Shanghaï, WRC Argentine et rallye de Wallonie -... Ce lundi, nouveau numéro de votre émission Auto Mobile. - Nous vous emmènerons tout d'abord faire le tour de la terre. Pour découvrir les nouveautés présentées aux salons de New York et de Shanghaï. - Plus proche de nous... Retour sur ce week-end de fête et de rallye en région namuroise. C'était le rallye de Wallonie 36ième du nom. - Et on a aussi roulé en championnat du monde des rallyes ce week-end. Deuxième victoire de la saison pour le Belge Thierry Neuville après un rallye d’Argentine complètement fou. - Enfin, comme chaque semaine, nous ferons le tour du reste de l'actu des sports moteur Chaque lundi soir sur la Deux et sur Auvio.