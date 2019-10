Auto Mobile (21/10) : Le Zoute GP, un jet ski surpuissant et une audacieuse 208

Auto Mobile - © Tous droits réservés

Auto Mobile - Magazine Auto-Moto - 21/10/2019 Nous découvrirons tout d'abord la nouvelle Peugeot 208 au design audacieux. Et côté motorisations elle propose des moteurs thermiques ou 100% électrique. Essai sur les routes sinueuses près de Lisbonne avec Christophe Delstanches. Le Zoute Grand Prix a fêté son 10ème anniversaire. Gérald Wery est parti à la chasse aux plus belles voitures…Cap Gris Nez et forêt hollandaise… Nous vous emmènerons voir du pays au guidon de BMW (R1250GS & R1250RT) et de Mash de 25 à 6000€ ! Mobilité sur l’eau… nous sortirons des sentiers battus pour découvrir un jet Ski aussi puissant qu'une Porsche. Avec 300 chevaux sous le capot, Jean-Louis Lahaye devra bien s'accrocher pour réussir sa mission ! Enfin, comme chaque semaine, nous ferons le tour du reste de l'actu des sports moteur avec Charly de Wasseige.