Asian Le Mans Series : Stoffel Vandoorne 2e à Dubaï

Stoffel Vandoorne (Oreca-Gibson) a terminé 2e samedi de la première course de l’Asian Le Mans Series à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis.

Accompagné par l’Indonésien Sean Gelael sur l’Oreca-Gibson LMP2 de l’équipe JOTA, Stoffel Vandoorne a terminé 2e à un tour de l’Aurus-Gibson victorieuse de René Binder/Yifei Yé/Ferdinand Habsburg (Sui/Chi/Aut).

Tout s’est joué dans la première moitié de cette course longue de quatre heures. Après un contact, Sean Gelael, qui a pris le départ, a hérité d’un drive through et a dû procéder à des réparations mineures.

Juste avant le cap de la mi-course, Vandoorne comptait une trentaine de secondes de retard sur la voiture de tête. Mais c’est à ce moment que la course a été neutralisée pour évacuer la Duqueine LMP3 du Belge Jean Glorieux, victime d’un problème technique.

L’Aurus de tête en a profité pour s’arrêter aux stands, alors que Vandoorne venait de le faire sous drapeau vert. De quoi permettre aux leaders de prendre un tour d’avance et de garder cet avantage jusqu’au drapeau à damiers.

En GT, Maxime Martin (Aston Martin) a terminé 5e avec le Français Valentin Hasse-Clot et le Suédois Alexander West, qui a été en grande difficulté pendant la course.

En LMP3, Tom Cloet a échoué à la 8e place, sur 10 concurrents, après avoir connu plusieurs soucis techniques sur sa Ginetta.

En raison de la situation sanitaire, cette saison de l’Asian Le Mans se tient sur deux week-ends avec à chaque fois deux courses de quatre heures. La deuxième course aura lieu dimanche à 9h45, heure belge.