"Je suis tombé et ça m'a libéré!"

Antoine Magain à 2 secondes du podium! - © Tous droits réservés

"Samedi, explique Antoine Magain, je roulais beaucoup trop sur la réserve. Je ne réussissais pas à ma lâcher et développer mon pilotage. Par contre, dimanche ça allait mieux. En fait, je suis tombé dans la deuxième spéciale, la spéciale extrême. Je suis tombé et ça m'a libéré! Je me suis dit que je n'avais plus le choix et qu'il fallait y aller! J'ai signé tous des chronos dans le top 10 au scratch (toutes catégories confondues) et même un deuxième temps! J'ai effectué une grosse remontée pour finir quatrième dans ma catégorie E1 à deux secondes du podium. Quand je regarde les grands noms qui terminent derrière moi, je me dis que lorsque je peux me lâcher, j'ai la vitesse pour rouler avec les tops et figurer dans le top cinq au scratch! Il me reste juste à pouvoir mettre le curseur au bon endroit et éviter de rouler au-dessus de mes pompes! Je vais essayer d'appliquer cela dès le prochain Grand-Prix, ce week-end, à Spoleto près de Rome!"